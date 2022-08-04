Ege’nin ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 20 arttı

Son 1 yıllık dönemde yapılan ihracat da 14 milyar 819 milyon dolardan 18 milyar 76 milyon dolara yükseldi.

Sanayi sektörleri, temmuz ayında 791 milyon dolar tutarında ihracatı hanesine yazdırdı. Tarım ürünleri ihracatında Türkiye lideri olan Ege İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında tarım ürünleri ihracatını yüzde 22'lik artışla 504 milyon dolara taşıdı.