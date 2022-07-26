Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısında rekor! 17 ayda 78’i halka açıldı





2 YILDA 937 BİN YENİ YERLİ YATIRIMCI

Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı da bu yılın ilk yarısında arttı. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, altı ayda yaklaşık 154 bin artarak, haziran ayında 2 milyon 509 bine çıktı. Aynı dönemde yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 341 binden 2 milyon 495 bine ulaştı. 2020 Haziran ayında 1 milyon 558 bin olan yerli yatırımcı sayısında 2 yılda 937 bin kişilik artış oldu. TSPB verilerine göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları geçen yıl sonuna göre yüzde 7.6, son 1 yılda ise yüzde 33.8 artarak, haziran sonu itibarıyla 373.9 milyar lira oldu.