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Son dakika: Borsa'dan tüm zamanların rekoru | Petrol, altın, dolar ve euro'da son durum

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika: Borsa’dan tüm zamanların rekoru | Petrol, altın, dolar ve euro’da son durum

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 günü yüzde 1,39 yükselişle 2.684,46 puanla tamamladı. Bu rakamla Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı. Diğer yandan petrol fiyatlarında da bir geri çekilme yaşandı. Peki, petrol, altın, dolar ve euro'da son durum ne? Detaylar ekonomi haberimizde...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazancıyla 2.684,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,64 ve holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile madencilik oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 2.684,46 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırsa da pay piyasalarının pozitif görünümünü koruduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.700 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti

PETROLDE DÜŞÜŞ

Petrol fiyatlarında da bir geri çekilme yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi ve yüzde 2,10 geri çekilme ile 92.41 dolar seviyelinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Petrol, altın, dolar ve euro’da son durum PETROL, ALTIN, DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 17,9440 17,9450 17,9700 17,9710
Avro 18,3000 18,3010 18,1940 18,1950
Sterlin 21,8570 21,9670 21,7010 21,8090
İsviçre Frangı 18,7490 18,8420 18,5830 18,6760
ANKARA
ABD Doları 17,9140 17,9940 17,9400 18,0200
Avro 18,2600 18,3400 18,1540 18,2340
Sterlin 21,7970 22,0070 21,6410 21,8510

ALTININ KİLOGRAMI 1 MİLYON 19 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 19 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 19 bin lira, en yüksek 1 milyon 24 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 19 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 655 milyon 840 bin 186,08 lira, işlem miktarı ise 643,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 692 milyon 650 bin 665,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler, Akbank, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.028.000,00 1.770,00
En Düşük 1.019.000,00 1.024.000,00
En Yüksek 1.024.000,00 1.771,60
Kapanış 1.019.500,00 1.771,15
Ağırlıklı Ortalama 1.022.812,18 1.768,75
Toplam İşlem Hacmi (TL) 655.840.186,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 643,20
Toplam İşlem Adedi 30

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