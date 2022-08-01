Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni uygulamayı duyurdu: Teşvik ve destek verileri tek sistemde toplanıyor

Taşkın, teşvik ve destek veren kamu kurum ve kuruluşlarının, planladıkları teşvik ve destekleri bu sisteme girebileceklerini, listeleyebileceklerini, programa ilişkin detay bilgilerin tek noktadan kamuya duyurabileceklerini de ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm program başvurularını tek merkezden, bütüncül olarak kontrol edebileceklerini anlatan Taşkın, programlara ait bilgileri ve bunların detaylarını anlık olarak izleyebilecekleri yazılım oluşturduklarını vurguladı.