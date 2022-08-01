Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni uygulamayı duyurdu: Teşvik ve destek verileri tek sistemde toplanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de şu anda 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programının yürürlükte bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'ne (TDBS) aldık." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada, Bakanlıkça geliştirilen TDBS ile ilgili bilgi verdi.
Tüm teşvik ve destek bilgilerini tek sistemde toplama çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Nebati, "Türkiye'de şu anda yürürlükte 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programı bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz." diye konuştu.
Son yıllarda verinin toplanması, merkezileştirilmesi, analiz edilmesi ve anlamlı hale getirilerek bunun hayatın her alanında kullanılmasının giderek önemli hale gelmeye başladığını belirten Nebati, şunları kaydetti:
"Özellikle kamu yönetimi açısından bu verilerin politika belirleyicilerin ihtiyaç duyacağı nitelikli verilere dönüşmesini sağlayan altyapıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve bunlara bağlı 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemi'ne aldık. TDBS'de 9 bakanlığa bağlı 41 kurum ile veri aktarım çalışmalarına devam ediyoruz. "
İKİNCİ FAZDA "TEK NOKTA TEŞVİK VE DESTEK PORTALI" ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR ALINABİLECEK"
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da TDBS ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
Taşkın, teşvik ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, yürürlükteki teşvik ve destek programlarını tek merkezden listeleyebileceklerini, başvuru detaylarını öğrenebileceklerini ve daha önce yararlandıkları destek programlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebileceklerini bildirdi.
Taşkın, teşvik ve destek veren kamu kurum ve kuruluşlarının, planladıkları teşvik ve destekleri bu sisteme girebileceklerini, listeleyebileceklerini, programa ilişkin detay bilgilerin tek noktadan kamuya duyurabileceklerini de ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm program başvurularını tek merkezden, bütüncül olarak kontrol edebileceklerini anlatan Taşkın, programlara ait bilgileri ve bunların detaylarını anlık olarak izleyebilecekleri yazılım oluşturduklarını vurguladı.
Taşkın, projenin ilerleyen aşamalarında, kişi ve kuruluşların ilgilendikleri destek programına e-devlet üzerinden ön başvuru yapmalarına olanak sağlayacaklarını da dile getirerek, bu sayede tüm vatandaşların "Tek Nokta Teşvik ve Destek Portalı" üzerinden ön başvurularını yapabileceklerini söyledi.
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