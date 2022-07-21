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5 bakanlık bir araya geldi! Kritik toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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5 bakanlık bir araya geldi! Kritik toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem

Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci toplantısında güncel enflasyon gelişmelerinin mercek altına alındığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, alınan beş önlemi paylaştı.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında beşinci kez toplandı.

Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ile emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı içinde bulunulan bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi.

Komite üyeleri, arz-talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin özellikle gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırdı. Gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, ayçiçeği yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ve önlemler de ele alındı.

Komite tarafından, kamu fiyat politikalarının enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye ve stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlar tarafından satın alınmasına devam edilmesine karar verildi. Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eş güdüm içinde çalışmaya devam etmesi, kış öncesi doğal gaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılması ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken Türkiye'de de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldıklarını belirterek, "Toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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