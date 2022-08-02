THY’den Fransa ve Ruanda uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki ülkeye seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan Covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'ya uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Bu iki ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

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