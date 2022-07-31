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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 81 ile yapılacak TOKİ konutları hakkında açıklama! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Son dakika: 81 ile yapılacak TOKİ konutları hakkında açıklama! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Son dakika: 81 ile yapılacak TOKİ konutları hakkında açıklama! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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