Hükümetten yıl sonu için asgari ücret açıklaması: Yeni bir düzenleme yapacağız
Başkan Erdoğan'ın yeni asgari ücreti 5500 TL olarak açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yıl sonunda asgari ücrete yönelik yapılacak yeni zamma ilişkin açıklama geldi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada yıl sonunda yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yapılacak yılbaşı zammına ilişkin açıklamada bulundu.
YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ
Bakan Bilgin "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN NELER SÖYLEMİŞTİ?
Yıllbaşında hem asgari ücrette hem memur maaşlarında hem emekli maaşlarında çok ciddi artışlar yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çabalarıyla emekçilerin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihî bir artışı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak çok ciddi bir fedakârlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından alınan vergilerden sarfınazar ettiklerini belirtti.
"ASGARİ ÜCRETLİLERİMİZİN DE KAYIPLARINI TELAFİ ETMEK GEREKTİĞİNİ GÖRDÜK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Ancak geçtiğimiz aralık-ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı, artışı zaten yapılacak.
Asgari ücretlilerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen Asgari Ücret Komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."
Yeni asgari ücretin tüm çalışanlara ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artış. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan, yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, hedeflerine doğru ilerledikçe, kazandıkça elindeki imkânları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir" ifadesini kullandı.
SOSYAL DEVLET İLKESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin bütün ücretlilerden vergi dışı bırakılmasının tüm çalışanlara yansıyacağını belirterek, "Tüm kamu çalışanları ortalama olarak 300-350 lira gelir elde edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet ilkesi gereğince yansıması olarak değerlendirilmesi olarak altını çizmek isterim" dedi.
İŞVERENE MALİYET 7.603 TL
2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklamasının ardından asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15.5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "2022'de asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 94.60 oldu" dedi.
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