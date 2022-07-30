AK Parti’den EYT müjdesi! Tarih verildi: Sorunu çözeceğiz

Peki bu sorun nasıl başladı? Faruk Erdem şunları söylemişti:

"90 yıllarda popülist bir siyaset anlayışı vardı. Programlarda anahtar sallanıyordu. 2 ev verileceği bile ifade ediliyordu. Bu emeklilik meselesi de buradan itibaren başladı. O dönem öyle yasalar getirildi ki kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emeklilik şansına kavuştu.

İşte tüm bunlardan sonra SSK batma noktasına geldi. Hem kötü yönetilmiş hem de popülist yönetimler yüzünden batmış hale geldi. O zaman ki hastanelerin durumunu anlatmaya bile gerek yok. 8 Eylül 1999'da EYT sorunun başlatan yasa ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu EYT'ye sebep olan yasayı öneren isimlerden.

Yani EYT'ye sorun olan yasayı öneren Kemal Kılıçdaroğlu ve o zaman ki hükümette bunu kabul ediyor. Çalışma Bakanı da Yaşar Okuyan'dır kendisi sonra da CHP'den milletvekili olmuştur. İşte Çalışma Bakanlığı bu sorunu çözmeye çalışıyor."