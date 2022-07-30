AK Parti'den EYT müjdesi! Tarih verildi: Sorunu çözeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerce CHP'nin, hükümetin adımlarını sahiplenmesine ilişkin konuşan Dağ, "Muhalefetin her yaptığı hareket popülist. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde." diye konuştu. EYT konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden ve müjde için yeni yılı işaret eden Dağ, "2022 yılının sonu ve 2023'ün başlarında EYT sorunu çözülecek." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefet temsilcilerinin, son dönemde iktidarın hayata geçirdiği projelere ilişkin konuşan Dağ, "Muhalefetin her yaptığı hareket popülist. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME
AK Parti'nin bugüne kadar popülist davranmadığını ifade eden Dağ, "EYT konusu ilk kez konuştuğumuz bir şey değil. 3600'ü 2018 yılında yapacağımızın sözünü vermiştik. KYK da aynı şekilde. Ülkemizdeki vatandaşların beklentilerini biliyor ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. TOGG'u Kılıçdaroğlu istediği için harekete geçirmedik herhalde." diyerek CHP liderine göndermede bulundu.
Enflasyon rakamlarına ilişkin de konuşan Dağ, "Ekonomi ile ilgili gündemler neden daha sık karşımızda. Bunun üzerinden geçmek lazım. Pandemiden sonra tedarik zincirlerinin sekteye uğraması gibi sorunlar, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması bu duruma gelmeye neden oldu. Enflasyon bizde var, dünyanın tamamında da var. ABD ve AB tarihin en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Bu piyasaları ve gıdayı da etkiliyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, FED ve diğer bankaların faiz artışı, dünyadaki resesyon da bu duruma gelinmesinde etkili oldu." diye konuştu.
ENFLASYON DÜŞECEK Mİ?
Enflasyonun ne zaman düşüşe geçeceğine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Dağ, "Seçime yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda Eylül ayından itibaren bir düşüş olacağını düşünüyoruz. Baz etkisinden dolayı bir durulma olacak." dedi.
Dağ sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Hükümet bu gerçeklere göre hareket ediyor. Asgari ücretlerde artışa gidildi. Vergilerden muaf tutularak işverene de destek olundu. Memura, SSK ve BAĞKUR emeklisine zamlar uygulandı. Ekonominin alt başlıklarını baktığımızda istihdam ve ihracatta olumlu gelişmeler var. Enerji fiyatlarındaki artış olmasaydı cari dengemiz oluşmuş olacaktı. Turizm gelirleri hariç. Turizmde tarihi geliri etmeye yakınız. 50 milyar doları bulmasını bekliyoruz. "
EYT MÜJDESİ
EYT konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, 2022 yılının sonu ve 2023'ün başlarında EYT sorununun çözüleceğini açıkladı. Dağ, yeni formülün hazır hale getireceğini dile getirdi.
EYT SORUNU NASIL BAŞLADI?
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle ilgili çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Düzenlemenin Meclis'e geleceği müjdesi" ve konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu duyurmuştu gözler de 'EYT formüllerine' çevrildi.
Dönemin SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu kurumun açığının (eski para ile) 100 trilyon olduğunu geç emeklilik yasasının yürürlüğe konmaması durumunda bu açığın daha da büyüyeceğini söylüyor. Ve emeklilik yaşının 60 çıkması gerektiğini ifade ediyor.
Peki bu sorun nasıl başladı? Faruk Erdem şunları söylemişti:
"90 yıllarda popülist bir siyaset anlayışı vardı. Programlarda anahtar sallanıyordu. 2 ev verileceği bile ifade ediliyordu. Bu emeklilik meselesi de buradan itibaren başladı. O dönem öyle yasalar getirildi ki kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emeklilik şansına kavuştu.
İşte tüm bunlardan sonra SSK batma noktasına geldi. Hem kötü yönetilmiş hem de popülist yönetimler yüzünden batmış hale geldi. O zaman ki hastanelerin durumunu anlatmaya bile gerek yok. 8 Eylül 1999'da EYT sorunun başlatan yasa ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu EYT'ye sebep olan yasayı öneren isimlerden.
Yani EYT'ye sorun olan yasayı öneren Kemal Kılıçdaroğlu ve o zaman ki hükümette bunu kabul ediyor. Çalışma Bakanı da Yaşar Okuyan'dır kendisi sonra da CHP'den milletvekili olmuştur. İşte Çalışma Bakanlığı bu sorunu çözmeye çalışıyor."
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