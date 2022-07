Kredi ve kart borçları için 3 formül! 81 ile sosyal konut | Kabine toplanıyor

UCUZ ARAZİ DE SATIŞA ÇIKACAK

SOSYAL konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" dedi. Sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Bakan Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için. Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" diye konuştu. Sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirten Kurum, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız. Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" ifadelerini kullandı.