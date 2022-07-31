Kredi ve kart borçları için 3 formül! 81 ile sosyal konut | Kabine toplanıyor











20 YIL VADE YAPILACAK

Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" diye konuştu. Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkânlarının baz alınacağını ifade etti. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını vurgulayan Murat Kurum, "Tüm inşaat, yapı, arsa gibi maliyetlerde indirim yaparak uygun taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, şöyle devam etti: "Hem piyasadaki fiyatları dengelemiş olacağız hem de vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmesi noktasında piyasaya dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız."