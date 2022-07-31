Kredi ve kart borçları için 3 formül! 81 ile sosyal konut | Kabine toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine'nin ana gündeminde ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pazartesi günü gerçekleştirilecek. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak.
Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.
KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL
Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor:
Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.
Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA
Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak.
SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK
81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
UCUZ KONUTTA DETAYLAR NETLEŞİYOR
Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşlar için düğmeye bastı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Projeyle ilgili tüm detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayının ortasında açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağını vurguladı.
GENÇLER İÇİN KOTA BELİRLENECEK
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.
20 YIL VADE YAPILACAK
Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" diye konuştu. Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkânlarının baz alınacağını ifade etti. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını vurgulayan Murat Kurum, "Tüm inşaat, yapı, arsa gibi maliyetlerde indirim yaparak uygun taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, şöyle devam etti: "Hem piyasadaki fiyatları dengelemiş olacağız hem de vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmesi noktasında piyasaya dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız."
UCUZ ARAZİ DE SATIŞA ÇIKACAK
SOSYAL konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" dedi. Sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Bakan Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için. Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" diye konuştu. Sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirten Kurum, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız. Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" ifadelerini kullandı.
KONUT SAYISI TALEBE GÖRE BELİRLENECEK
BAKAN Murat Kurum, önceki gün itibarıyla il valiliklerine bir yazı gönderdiklerine dikkat çekerken, "Bu yazı ile valiliklere illerindeki konut açığı ve talebini sorduk. İllerdeki talebe göre projedeki sayı ve oranlar son şekline getirilecek" dedi. İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.
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