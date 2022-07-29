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Haberler Galeri Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

TOKİ ucuz konut projesi için geri sayım başladı. Dar gelirli haneleri aidat öder gibi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ'nin yeni sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor. Temmuz ayının sonuna gelmemiz ile birlikte 150 bin sosyal konut projesine başvuruların başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Konut ve kiralardaki fahiş fiyat artışları sonrası gözler ucuz konut projesine çevrildi. Peki, TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat ve vade süresi nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 11:20
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Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

TOKİ ucuz konut projesi ne zaman? TOKİ'nin bu yıl yapacağı yeni sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Devlet, Başkan Erdoğan liderliğinde her bir vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalarını sürdürüyor. Düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üretilecek TOKİ konutlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl içerisinde 150 bin konut için detayların belli olacağı duyuruldu. Peki, TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat ve vade süresi nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

BAŞVURU GELİR ŞARTI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak.

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Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını Ağustos'ta açıklayacağı yeni sosyal konut projesiyle dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor.

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Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

PEŞİNAT VE VADE SÜRESİ NE OLACAK?

Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 15 yıla kadar varan vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak.

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Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

HAZİNE ARAZİLERİ DE AÇILIYOR

Hükümet, Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.