Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...

TOKİ ucuz konut projesi ne zaman? TOKİ'nin bu yıl yapacağı yeni sosyal konut projesinde detaylar netleşiyor. Devlet, Başkan Erdoğan liderliğinde her bir vatandaşı ev sahibi yapana kadar çalışmalarını sürdürüyor. Düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üretilecek TOKİ konutlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl içerisinde 150 bin konut için detayların belli olacağı duyuruldu. Peki, TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat ve vade süresi nedir? İşte merak edilenler...