29 Temmuz 2022, Cuma
Dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesi! TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat, vade süresi...
TOKİ ucuz konut projesi için geri sayım başladı. Dar gelirli haneleri aidat öder gibi ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ'nin yeni sosyal konut projesinde detaylar belli oluyor. Temmuz ayının sonuna gelmemiz ile birlikte 150 bin sosyal konut projesine başvuruların başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Konut ve kiralardaki fahiş fiyat artışları sonrası gözler ucuz konut projesine çevrildi. Peki, TOKİ 81 ilde 150 bin sosyal konut projesi ne zaman? Şartlar, peşinat ve vade süresi nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.07.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 11:20
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