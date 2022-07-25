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Finansal İstikrar Komitesi'nin beşinci toplantısı sona erdi: Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki gelişmeler mercek altına alındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Finansal İstikrar Komitesi’nin beşinci toplantısı sona erdi: Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki gelişmeler mercek altına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin beşinci toplantısına ilişkin basın açıklaması açıklaması yaptı. Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

"ENFLASYONUN MACRO EKONOMİK GÖSTERGELERE YANSIMALARI ELE ALINDI"

Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, ülkenin finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

"TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ DURUŞU DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.

"MACRO İHTİYATİ POLİTİKALARIN KREDİ PİYASASINA ETKİLERİ ANALİZ EDİLDİ"

Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir."

BAKAN NEBATİ'DEN BİLGİLENDİRME PAYLAŞIMI

Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."

Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanacak FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ BUGÜN TOPLANACAK
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