Finansal İstikrar Komitesi'nin beşinci toplantısı sona erdi: Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki gelişmeler mercek altına alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin beşinci toplantısına ilişkin basın açıklaması açıklaması yaptı. Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri değerlendirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği bildirildi.
"ENFLASYONUN MACRO EKONOMİK GÖSTERGELERE YANSIMALARI ELE ALINDI"
Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, ülkenin finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
"TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ DURUŞU DEVAM EDİYOR"
Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.
"MACRO İHTİYATİ POLİTİKALARIN KREDİ PİYASASINA ETKİLERİ ANALİZ EDİLDİ"
Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir."
BAKAN NEBATİ'DEN BİLGİLENDİRME PAYLAŞIMI
Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?
- Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?
- KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!
- Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...
- pa.edu.tr: PMYO başvuru nasıl yapılır? 2.500 polis alımı şartları neler? PMYO taban puanı kaç? PMYO sınavları nasıl olacak?
- Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
- Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?