Finansal İstikrar Komitesi’nin beşinci toplantısı sona erdi: Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki gelişmeler mercek altına alındı

"TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ DURUŞU DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.

"MACRO İHTİYATİ POLİTİKALARIN KREDİ PİYASASINA ETKİLERİ ANALİZ EDİLDİ"

Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir."

BAKAN NEBATİ'DEN BİLGİLENDİRME PAYLAŞIMI

Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."