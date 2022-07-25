Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?

Onun için 8 Temmuz'da herkes zamlı maaşını diyelim 41,68 şu anda ilave zam yapılmamış halini düşünüyoruz. Yapılacaksa eğer o da ilave edilecek ve o rakam güncellenecek. Dolayısıyla 8 Temmuz'da bordrolarımızda ya da hesaplarımızda memurlar için söylüyorum yeni maaşlarını görecekler. Daha sonra ek bir bordro ile 15 günlük farkları da ilave olarak ödenecek.' demişti.

SSK emeklileri ile Bağkur emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla onların maaşları zamlı ödeniyor.