Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 8 Temmuz tarihinde aldılar. 14-15 günlük fark ise maaş farkı olarak hesaplara geçecek. Peki, Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emeklilere yapılan zam oranı, 4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Memurlar zamlı maaşlarını 8 Temmuz tarihinde aldılar. 14-15 günlük fark ise maaş farkı olarak hesaplara geçecek. Peki, Memur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
EMEKİ SANDIĞI İÇİN MAAŞ FARKI TARİHİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam nedeniyle Emekli Sandığı kapsamında bulunan emeklilere maaş farklarının 28 Temmuz'dan itibaren ödeneceğini açıkladı.
Emekli Sandığı kapsamında oluşan maaş fark tutarları 28 Temmuz'da ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Maaş farkı ödemeleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Memurlar zamlı maaşlarını aldıktan sonra 14-15 günlük maaş farklarını beklemeye başladılar.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin TRT Haber'de yaptığı açıklamada, 'Memurlar ayın 15'inde alacaklardı normalde. Cumhurbaşkanımız ayın 8'inde alınacağını ifade etti. Ancak biz özellikle ocak ve temmuz aylarında iki bordro görüyoruz maaşlarda. Bir normal zamlı maaş bir de ek 15 günlük yani 1'i ile 15'i arasında peşin aldıkları için memurlar 1 Temmuz ile 15 Temmuz arasındaki maaş farklarını ayrı bir bordro ile alıyorlar.
Onun için 8 Temmuz'da herkes zamlı maaşını diyelim 41,68 şu anda ilave zam yapılmamış halini düşünüyoruz. Yapılacaksa eğer o da ilave edilecek ve o rakam güncellenecek. Dolayısıyla 8 Temmuz'da bordrolarımızda ya da hesaplarımızda memurlar için söylüyorum yeni maaşlarını görecekler. Daha sonra ek bir bordro ile 15 günlük farkları da ilave olarak ödenecek.' demişti.
SSK emeklileri ile Bağkur emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla onların maaşları zamlı ödeniyor.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
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