KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve burslara ilişkin başvurular genel olarak her yıl Ekim ayında alınırken yurtlar ise Ağustos sonu gibi başvuruları alıyor. Peki, KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?