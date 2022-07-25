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Son dakika: Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Son dakika: Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak

Son dakika haberi... Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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