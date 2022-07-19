Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı?
Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkı açıklandı ve memur ile emeklilere yapılan zam oranı belli oldu. Emekli memurlar zam öncesi maaşlarını aldıkları için enflasyon farkını daha sonra alacak. Temmuz ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte maaş farkının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...
Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak maaş zamları belirlendi. Memur ve memur emeklilerine %41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %42,35 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlaması ile birlikte memur emeklilerinin maaş fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...
EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, eski adıyla 4C yeni adıyla Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklilerinin maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Emekli memurların maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Enflasyon farkı ödemeleri ise bu ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
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