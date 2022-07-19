19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkı açıklandı ve memur ile emeklilere yapılan zam oranı belli oldu. Emekli memurlar zam öncesi maaşlarını aldıkları için enflasyon farkını daha sonra alacak. Temmuz ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte maaş farkının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak maaş zamları belirlendi. Memur ve memur emeklilerine %41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %42,35 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlaması ile birlikte memur emeklilerinin maaş fark ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, eski adıyla 4C yeni adıyla Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklilerinin maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Emekli memurların maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Enflasyon farkı ödemeleri ise bu ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL

Emekli Memur (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.130 TL
Yeni maaş: 7.276 TL

Emekli Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski maaş: 8.956 TL
Yeni maaş: 12.704 TL

Emekli Polis memuru (8/1)
Eski maaş: 5.456 TL
Yeni maaş: 7.739 TL

Emekli Hemşire (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.128 TL
Yeni maaş: 7.274 TL

Emekli Mühendis (1/4)
Eski maaş: 6.433 TL
Yeni maaş: 9.125 TL

Emekli Teknisyen (Lise 1/4)
Eski maaş: 4.477 TL
Yeni maaş: 6.350 TL

Emekli Profesör (1/4)
Eski maaş: 12.238 TL
Yeni maaş: 17.359 TL

Emekli İmam-hatip
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

Emekli Avukat (1/4)
Eski maaş: 5.275 TL
Yeni maaş: 7.482 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA