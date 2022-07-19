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Konut satışları Haziran ayında yüzde 11,7 arttı! Yabancılara konut satışı yüzde 81,8 yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Konut satışları Haziran ayında yüzde 11,7 arttı! Yabancılara konut satışı yüzde 81,8 yükseldi

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 olarak gerçekleşti.

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