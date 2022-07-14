Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşle beraber akaryakıt (benzin, motorin, mazot) fiyatlarında da indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün 100 doların altında işlem görmeye başlamasıyla beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM GELDİ
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzin grubunda 1,55 TL indirim bekleniyordu. Benzin litre fiyatı için beklenen indirim gerçekleşti.
İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatı 23,67 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,44 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatı 23,78 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,53 TL
İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Benzin fiyatı 23,77 TL
Mazot fiyatı (Motorin) 25,54 TL
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