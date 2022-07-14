Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün 100 doların altında işlem görmeye başlamasıyla beraber akaryakıt fiyatlarında da indirim haberleri peş peşe geldi. Peki, Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...