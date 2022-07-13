Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Vatandaşı hayat pahalılığına karşı koruyacağız









DÖRT AYDA 431 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen üretim, yatırım ve ihracat artışlarının istihdam piyasasına da yansıdığını ifade eden Nebati, "2022'nin ilk dört ayında toplam istihdam 431 bin kişi artarak nisan ayı itibarıyla 30.4 milyon kişiye yükseldi" diye konuştu. Nebati, 2022 yılı ilk beş ayında net kurulan şirket sayısının yıllık bazda yüzde 10.5 artarak 45 bin 747'ye çıktığını ve net kurulan şirketlerin 7 bin 347'sinin imalat sanayinde faaliyet gösterdiğini vurguladı.