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Son dakika: TÜİK açıkladı! Mayıs ayında işsizlik 11.3'ten 10.9'a geriledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika: TÜİK açıkladı! Mayıs ayında işsizlik 11.3’ten 10.9’a geriledi

Son dakika haberi... Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 785 bin kişi oldu.

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