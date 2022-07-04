Hükümet piyasalardaki iyileşme için tarih verdi: Yılbaşında yeni adımların etkisini göreceğiz

"BİZİM TEK SIKINTIMIZ KURDAKİ İSTİKRARSIZLIK"

Bankacılık sektöründe de iyi bir performans olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizim tek sıkıntımız, finansal piyasalarda özellikle kurlarda yaşanan istikrarsızlıklar. Dünyadaki gelişmeler, pandemi sonrası lojistik tedarik problemleri, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de kurla birleşince fiyatlarda oldukça önemli bir artış var. Bununla mücadele ediyoruz. Burada da temel politikamız şu, bu süreçte dengeler er ya da geç oturacak. Problem enfalsyon bunu kabul etmemiz lazım. Enflasyonu düşürene kadar sabit gelirli kesimleri ezdirmemek için politikalar izliyoruz. Emeklimize, memurumuza çalışanlarımıza bugünkü rakamlar yansıtılacak. Asgari ücrette yeni bir ara artış yapıldı. Yılbaşından bu yana yüzde 95 civarında bir artış. Memur ve emeklilerde ise yüzde 85 civarında bir artış yapıldı. Enflasyondan sosyal kesimlerin daha az etkilemesi için çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.