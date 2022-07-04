Hükümet piyasalardaki iyileşme için tarih verdi: Yılbaşında yeni adımların etkisini göreceğiz
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını ve savaş nedeniyle dünyada dengelerin değiştiğini vurgulayan Yılmaz, enflasyonla mücadelenin meyvelerinin yeni yılda toplanacağını ifade etti. Aralık ayını işaret eden Yılmaz, "Ekonomide baz etkisi denilen bir durum var, artış olduktan sonra onun geriye dönmesi yıllık döngüyü gerektiriyor. Önümüzdeki aralık, geçen yıldaki aralık hesaplardan düşmüş olacak. Daha normal bir patikaya gireceğiz." diye konuştu
A Haber ekranlarında canlı yayındlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'un bu haftaki konuklarından birisi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oldu. Çevrimiçi bağlantı yoluyla yayına bağlanan Yılmaz, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE"
Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin fotoğrafın geneline bakılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Ekonomi dediğiniz zaman bütün yönlerine bakmanız gerekiyor. Hangi ekonomiye bakarsanız bakın, bazı konularda performans düşüklüğü veya sıkıntılar olabilir. Diğer alanlarda da çok olumlu gelişmeler olabilir. Bütünlüklü bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Türkiye ekonomisine baktığımızda reel ekonomi diyebileceğimiz boyutu itibarıyla son derece olumlu bir performans var. Büyümemiz dünya ortalamasının üstünde." diye konuştu.
"İSTİHDAM VE İHRACAT" VURGUSU
İstihdamın pandemiye rağmen arttığını ifade eden Yılmaz, "İstihdamımız, pandeminin en sıkıntılı döneminden bugüne geldiğimizde 5 milyonun üzerinde. Son iki yılda 3 milyon civarında istihdam üretmişiz. İhracatımız ve buna bağlı sanayimiz son derece olumlu bir noktada. Bizim ihracatımızın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bu sene 250 milyar doları aşan bir ihracat performansımız olacak. Gelecek sene inşallah 300 milyar doları bulacağız." ifadelerini kullandı.
"KAMU BORÇ STOKU GELİŞMİŞ ÜLKELERE GÖRE SON DERECE OLUMLU NOKTADA"
Bütçe konusunda sorumlu bir yetkili olarak yaşananların farkında olduğunu söyleyen Yılmaz, "Dünya ile kıyaslandığında bütçe açıklarının milli gelire oranı ve kamu borç stokunun milli geliri açısında Türkiye son derece olumlu bir noktada. Son olarak bir ek bütçe yaptık biliyorsunuz, orada da 1 trilyon 80 milyar gidelerimize, ödeneklerimize ilave yaptık. Yılbaşında açıkladığımız bütçe açığı 3,5 civarındaydı büyük ihtimal bunun da altında bir rakamla kapatmış olacağız yılı. Dünyada birçok ülke pandemi vb. nedenlerle bütçe açıklarını artışmış durumda. Kamu borç stoğumuzun milli gelire oranı yüzde 40'ların biraz üzerinde. Gelişmekte olan ülkelerde bu 60'ın, gelişmiş ülkelerde bu 80'in üzerinde." dedi.
"BİZİM TEK SIKINTIMIZ KURDAKİ İSTİKRARSIZLIK"
Bankacılık sektöründe de iyi bir performans olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizim tek sıkıntımız, finansal piyasalarda özellikle kurlarda yaşanan istikrarsızlıklar. Dünyadaki gelişmeler, pandemi sonrası lojistik tedarik problemleri, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de kurla birleşince fiyatlarda oldukça önemli bir artış var. Bununla mücadele ediyoruz. Burada da temel politikamız şu, bu süreçte dengeler er ya da geç oturacak. Problem enfalsyon bunu kabul etmemiz lazım. Enflasyonu düşürene kadar sabit gelirli kesimleri ezdirmemek için politikalar izliyoruz. Emeklimize, memurumuza çalışanlarımıza bugünkü rakamlar yansıtılacak. Asgari ücrette yeni bir ara artış yapıldı. Yılbaşından bu yana yüzde 95 civarında bir artış. Memur ve emeklilerde ise yüzde 85 civarında bir artış yapıldı. Enflasyondan sosyal kesimlerin daha az etkilemesi için çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.
ENFLASYONDA 'İKİ BOYUTLU' DÜŞÜŞ
Enflasyonun nasıl düşeceğine ilişkin de 'iki boyutlu' bir sürece vurgu yapan Yılmaz, "Enflasyonu nasıl düşürürüz? İki boyutu var. Dünyada dengelerin oturması gerekiyor, pandemi sonrası arz şoku yaşanıyor. Pandemi döneminde bol bol genişleyici maliyet ve para poltiikaları izledi devletler. Piyasalar paraya boğuldu, açıklar arttı. Enflasyonun etkisiyle karşı karşıya dünya. Enflasyonu ortadan kaldıralım derken büyümeyi vurmak istemiyor ülkeler. Tam pandemiden çıkış sürecindeyken üzerine bir de savaş ve onun getirdiği enerji ile maliyet artışları var. Üretici enflasyonu tüketici enflasyonundan yüksek. Maliyet kaynaklı bir enflasyon sorunu yaşıyoruz. Dünyada dengeler oturacak. Piyasalar bir süre sonra normalleşecek. Bu dışsal faktörler belli bir süre sonra devreden çıkacak diye ümit ediyoruz." dedi.
HÜKÜMET TOPARLANMA İÇİN TARİH VERDİ: YILBAŞINDA ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ
Piyasalardaki iyileşme için aralık ayını ve yılbaşını işaret eden Yılmaz şunları söyledi:
"Belli macro ihtiyati dediğimiz politikalar izleniyor. Kredi üzerinden son dönemde alınan kararlar var. Amaç dışı kullanımı engelleyici çabalar sarf ediliyor. TL'yi güçlendirmek için finansal enstrümanlar geliştirmeye çalışıyor hükümetimiz. Piyasadaki istikrarsızlıkları engellemeye yönelik çalışmalar var.
Ne zaman bunun etkilerini tam görmeye başlarız? Muhtemelen aralıktan sonra, aralıkta başlamıştı bu hareketlenme geçen yıl. Ekonomide baz etkisi denilen bir şey var, artış olduktan sonra onun geriye dönmesi yıllık döngüyü gerektiriyor. Önümüzdeki aralıkta, geçen yıldaki aralık hesaplardan düşmüş olacak. Daha normal bir patikaya gireceğiz. Bir anda bunu düşürmek de mümkün değil gerçekçi olmak lazım. Enflasyonu daha arzu edilir yerlere çekeceğiz. Büyüme ve istihdama engel olmadan bunu yapabilmek başarı. Bu bütünlük içerisinde hükümetimiz, enflasyonla mücadelesini devam ettirecek."
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