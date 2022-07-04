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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyonun önemli kalemini açıkladı! Emtia fiyatlarındaki artış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyonun önemli kalemini açıkladı! Emtia fiyatlarındaki artış

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada "Haziran'da emtia fiyatlarındaki yüksek artışın devam etmesi ülkemizde aylık enflasyonun 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Nebati, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur." dedi.

Bakan Nebati'nin enflasyon ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.

Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır.

Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır.

Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

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