Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyonun önemli kalemini açıkladı! Emtia fiyatlarındaki artış

Bakan Nebati'nin enflasyon ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık.