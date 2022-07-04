04 Temmuz 2022, Pazartesi
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 42,35 artış sağlandı. Bu çerçevede en düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 4.678 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3.500 liraya çıktı. Emekli maaşı enflasyon farkının ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.07.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:52
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