Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

SSK 2000 sonrası 3.500 TL

SSK 2000 öncesi 4.687 TL

Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL