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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 42,35 artış sağlandı. Bu çerçevede en düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 4.678 TL, SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3.500 liraya çıktı. Emekli maaşı enflasyon farkının ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? İşte konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 11:52
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? TÜİK tarafından 2022 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilerin 2022'nin ikinci altı ayında alacakları yeni maaşları belirlendi. Son verilere göre, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 42.35 oranında zam alacak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylıkları ödendiği için enflasyon farkı ödemesinin bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından maaş farkı ödeme takviminin duyurulması bekleniyor. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ayın 17'sinden sonra alacak.

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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

SSK 2000 sonrası 3.500 TL
SSK 2000 öncesi 4.687 TL
Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL

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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, emekli maaşlarının bayramdan önce ödenmesi yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ne zaman yatar? SON DAKİKA!

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.