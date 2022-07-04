Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022'nin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 34,69 artışla birlikte memur ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından zamlı memur maaşlarının ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.07.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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