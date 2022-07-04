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Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022'nin ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 34,69 artışla birlikte memur ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından zamlı memur maaşlarının ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 12:06
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Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? Yılın ilk 6 aylık enflasyon oranının belli olmasının ardından Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde artış yaşandı. Buna göre, 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 42,35 artış yapıldı. Peki, memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Memur maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

2022 Temmuz ayı zamlı memur maaşları, 8 Temmuz tarihinde hesaplara yatacak.

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Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre, en düşük memur ve emekli memur maaşları belirlendi. Buna göre,

En düşük emekli memur maaşı: 6.083 TL

En düşük memur maaşı: 9.119 TL oldu

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Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel Müdür (1/4)
Eski maaş: 21.330 TL
Yeni maaş: 29.809 TL

Şube Müdürü (1/4)
Eski maaş: 11.188 TL
Yeni maaş: 15.848 TL

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Memur enflasyon farkı ne zaman yatar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Memur (Üniv. Mez. 9/1)
Eski maaş: 6.854 TL
Yeni maaş: 9.707 TL

Öğretmen (1/4)
Eski maaş: 8.668 TL
Yeni maaş: 12.276