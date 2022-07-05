Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022'nin ikinci altı aylın döneminde geçerli olacak memur maaşlarına yapılan zam oranının belirlenmesinin ardından bedelli askerlik başvuru ücretine ne kadar zam geleceği merak ediliyordu. Bilindiği üzere 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni memur aylık katsayısını 0,333603 olarak belirlemesinin ardından netleşti. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para? İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni memur aylık katsayısıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre, 2022 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olacak.

BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.