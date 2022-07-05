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Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Temmuz-Aralık döneminde geçerli bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memurlara yapılan zam oranının açıklanmasının ardından gözler bedelli askerlik ücretine çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte yeni memur aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi. Böylece Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik başvuru ücreti de netleşmiş oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para? İşte cevaplar...

Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? 2022'nin ikinci altı aylın döneminde geçerli olacak memur maaşlarına yapılan zam oranının belirlenmesinin ardından bedelli askerlik başvuru ücretine ne kadar zam geleceği merak ediliyordu. Bilindiği üzere 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni memur aylık katsayısını 0,333603 olarak belirlemesinin ardından netleşti. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Temmuz-Aralık dönemi MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para? İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni memur aylık katsayısıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre, 2022 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira olacak.

BEDELLİ ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı malmüdürlüklerine T.C. Kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

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