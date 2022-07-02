Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI ARTACAK"

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara- Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu vurguladı.