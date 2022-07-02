02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
ABONE OL
Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, devlet işletmesinde olan köprü ve otoyolların Kurban Bayramı'nda ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT: "1 KURUŞ ÖDEMEDİK"

Muhalefet partilerinin 'yap-işlet-devret' modeline yönelik eleştirilerine 1915 Çanakkale Köprüsü örneği üzerinden yanıt veren Bakan, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak." diye konuştu.

Ortalama süreye gelindiğinde artıya geçmeye başlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

"REKOR SÜREDE METROYU BİTİRİP HİZMETE AÇIYORUZ"

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane- İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini de belirtti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI ARTACAK"

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara- Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu vurguladı.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bakan Karaismailoğlu, bayramda devlet işletmesinde olan köprü ve otoyolların ücretsiz olacağının müjdesini de verdi.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yoları dahil)

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il saatler KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA? İŞTE İL İL SAATLER
Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? KURBANLIK GÜNCEL İL İL FİYATLARI 2022: KURBANLIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurban Bayramı arefesi tatil mi? KURBAN BAYRAMI AREFESİ TATİL Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA