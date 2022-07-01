02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...

Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...

Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurbanlık fiyatları market ve pazarlarda değişiklik gösteriyor. Küçükbaş ve büyükbaşların ortalama fiyatı belli oldu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...

Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla kurbanlık satışları başladı ve bu seneki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI 2022

Kurban fiyatları 2022 için büyükbaş ve küçükbaş araştırmaları hız kazandı. Diyanet ile belirlenen il bazlı fiyatlar ortalamada şöyle seyredecek:

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANTALYA

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 GAZİANTEP

Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ADANA

Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 BURSA

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 İZMİR

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 KOCAELİ

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 İSTANBUL

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANKARA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 KONYA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

KURBANLIK FİYATLARI 2022 MERSİN

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI MARKETLERDE NASIL?

Kurban fiyatları marketlerde belli oldu. Afişler üst tarafta bulunuyor.

KURBAN KESİM FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA