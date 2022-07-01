Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurbanlık fiyatları market ve pazarlarda değişiklik gösteriyor. Küçükbaş ve büyükbaşların ortalama fiyatı belli oldu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla kurbanlık satışları başladı ve bu seneki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
KURBANLIK FİYATLARI 2022
Kurban fiyatları 2022 için büyükbaş ve küçükbaş araştırmaları hız kazandı. Diyanet ile belirlenen il bazlı fiyatlar ortalamada şöyle seyredecek:
KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANTALYA
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 GAZİANTEP
Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 ADANA
Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 BURSA
Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 İZMİR
Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 KOCAELİ
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 İSTANBUL
Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANKARA
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 KONYA
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 MERSİN
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
KURBAN FİYATLARI MARKETLERDE NASIL?
Kurban fiyatları marketlerde belli oldu. Afişler üst tarafta bulunuyor.
KURBAN KESİM FİYATLARI 2022 NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.
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- Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
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