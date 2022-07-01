Kurban Bayrami arefesi tatil mi? İçerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevincini ve bereketini yaşayan İslam alemi, bayrama hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram için geri sayum başlarken, gözler bayram tatili süresine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı arefesi tatil mi? 8 Mayıs Cuma arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? İşte haberin detayları...

KURBAN BAYRAMI AREFESİ TATİL Mİ?

Arefe günleri yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün resmi tatil uygulanıyor. 2022 yılı Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ile birleştirilerek hafta sonu da eklendiğinde 9 gün olarak uygulanacak.