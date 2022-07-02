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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ihracat rekoru değerlendirmesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ihracat rekoru değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılının ilk yarısında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarının görüldüğünü belirterek "Türkiye Ekonomi Modelimizin en önemli bileşenlerinden biri olan ihracatta kırdığımız bu rekorlar ekonomimizin sağlam temeller üzerinde ilerlediğine işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

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