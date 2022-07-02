Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Milyonlarca Müslümanı Kurban Bayramı heyecanı sardı. Allah'a yakınlaşmanın en güzel ibadetlerinden biri olan kurban kesmek için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Peki hangi ilde saat kaçta Kurban Bayramı namazı kılınacak? Diyanet takvimi açıkladı. İşte il il bayram namazı saatleri...

Giriş Tarihi: 02.07.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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