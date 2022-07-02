02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Milyonlarca Müslümanı Kurban Bayramı heyecanı sardı. Allah'a yakınlaşmanın en güzel ibadetlerinden biri olan kurban kesmek için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Peki hangi ilde saat kaçta Kurban Bayramı namazı kılınacak? Diyanet takvimi açıkladı. İşte il il bayram namazı saatleri...

Giriş Tarihi: 02.07.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 10:56
  • 1
  • 81
Kurban Bayramı namazı saat kaçta! İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 81
Kurban Bayramı namazı saat kaçta! İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Adana 06.00,

  • 3
  • 81
Kurban Bayramı namazı saat kaçta! İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Adıyaman 05.46

  • 4
  • 81
Kurban Bayramı namazı saat kaçta! İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Afyonkarahisar 06.15

  • 5
  • 81
Kurban Bayramı namazı saat kaçta! İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Ağrı 05.22