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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de | Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de | Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrası önemli karar Resmi Gazete'de yerini aldı. Son dakika haberine göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki, asgari ücrette güncel tablo nasıl şekillendi? İşte son dakika ekonomi haberimizin detayları...

Resmi Gazete'deki kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29 Haziran'da başladığı çalışmalarını bugüne kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan iki toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmesine, kararın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.

Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır. Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Brüt Asgari Ücret (Aylık) – 6.471,00 TL
Net Asgari Ücret (Aylık) – 5.500,35 TL
SGK Primi (İşçi Payı %14) – 905,94 TL
İşsizlik Sigorta Primi (İşçi Payı %1) – 64,71 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5) – 1.003,01 TL
İşsizlik Sigorta Primi (İşveren Payı %2) 129,42 TL
İşverene Maliyeti (5 Puan Prim Teşviği ile) 7.603,43 TL

Yeni asgari ücret açıklandı YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI
İşte ara zamla birlikte yeni asgari ücrette son rakamlar! SON DAKİKA: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı İŞTE ARA ZAMLA BİRLİKTE YENİ ASGARİ ÜCRETTE SON RAKAMLAR! SON DAKİKA: TAKVİM GAZETESİ EKONOMİ MÜDÜRÜ FARUK ERDEM AÇIKLADI

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