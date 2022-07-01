Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de | Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır. Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yeni asgari ücretin temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Brüt Asgari Ücret (Aylık) – 6.471,00 TL

Net Asgari Ücret (Aylık) – 5.500,35 TL

SGK Primi (İşçi Payı %14) – 905,94 TL

İşsizlik Sigorta Primi (İşçi Payı %1) – 64,71 TL

SGK Primi (İşveren Payı %15,5) – 1.003,01 TL

İşsizlik Sigorta Primi (İşveren Payı %2) 129,42 TL

İşverene Maliyeti (5 Puan Prim Teşviği ile) 7.603,43 TL