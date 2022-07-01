SSB Başkanı İsmail Demir A Haber’in konuğu

"F-16 GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR, UMARIZ OLUMLU SONUÇLANIR"

F-16 ile ilgili projemiz başladı. Yeni F-16 ihtiyacı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Umarız olumlu sonuçlanır. Bizim işimiz, görevimiz, modernizasyonları sağlayıp hava kuvvetlerimize bu imkanları verebilmek.

Türkiye gereken dersleri aldı. Biz çeşitli unsurları millileştireceğiz. Bu kabiliyete sahibiz, hiçbir tereddütümüz yok. Milli Muharip Uçak gibi iddialı bir projeye kollarını sıvamış bir ülke olarak, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayalci değiliz, gerçeği görüyoruz ama bu ülke bunları başarır.