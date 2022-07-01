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SSB Başkanı İsmail Demir A Haber'in konuğu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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SSB Başkanı İsmail Demir A Haber’in konuğu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, A Haber canlı yayınında merak edilen sorulara yanıt veriyor.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber'in konuğu oluyor.

Gökhan Kurt ve Abdullah Ağar'ın sorularına yanıt veren Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir şehit haberinde kalbimiz sızlıyor, ne yapsaydık da şehit vermeseydik diye düşünüyoruz. Sürekli düşünmemiz gerektiğini konuşup, harekat bilgilerini alıyoruz. Mehmetçiğimize her türlü imkanı verebilmek için irtibatlarımız devam ediyor.

"F-16 GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR, UMARIZ OLUMLU SONUÇLANIR"

F-16 ile ilgili projemiz başladı. Yeni F-16 ihtiyacı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Umarız olumlu sonuçlanır. Bizim işimiz, görevimiz, modernizasyonları sağlayıp hava kuvvetlerimize bu imkanları verebilmek.

Türkiye gereken dersleri aldı. Biz çeşitli unsurları millileştireceğiz. Bu kabiliyete sahibiz, hiçbir tereddütümüz yok. Milli Muharip Uçak gibi iddialı bir projeye kollarını sıvamış bir ülke olarak, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayalci değiliz, gerçeği görüyoruz ama bu ülke bunları başarır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ

Her ay projeyi baştan sona inceliyoruz. Takibini ben ve arkadaşlarım çok yakından yapıyor. Hiç jet uçağı yapmamış bir ülke. Bu bir eğitim uçağı da değil. Bu çok iddialı bir proje. 5. Nesil derken neyi kast ediyoruz? Bu dünyada en çok kullanılan teknoloji. Örneğin F-35 projesinde yer alsaydık, bir boya sökülse dahi ABD'liler gelip değiştirecekti. Biz radar görünmezlik teknolojilerini çalışıyoruz. Koyduğumuz radar ve kokpit çok özel olacak. F-16 motoruna benzer bir motoru olacak. Uçağımızın içerisinde çok fazla elektronik unsurlar olacak ve tamamı yerli olacak. Pilotun kaskından tutun haberleşme sistemine, elektroniğine kadar yerli olacak, kontrolü bizde olacak. 30 küsür alt sistem var ve bunların sadeace 5'ini dışarıdan alıyoruz. Hiç uçak yapmamış bir ülke olarak hayal olmadığını göstermek istiyoruz.

F-16 menzilinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 1000 mil rakamlarını konuşuyoruz. Manevra kabiliyeti oluştururken de çeşitli unsurları barındırması gerekiyor. Silah unsurlarını dışarıda değil içeride taşıyacak. Silahları içeriye taşımak için çalışılması gerekiyor. Dünyada bu iddia ile yolculuğa çıkan üç ülke var. Rusya, Çin ve Amerika'nın ardından Koreliler ve Japonlar da biraz heveslendi.

"BİZ ADIM ADIM KENDİ KABİLİYETLERİMİZİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Amerikalılarla konuştuğumuz F-16'ların motorları. Belirli siparişlerimiz var o konuda sorun görünmüyor. İlk çıkan F-35 ile şimdiki arasında 4-5 boy fark var. F-16 motorlarının çoğunu Türkiye'de imal edebiliyoruz. Motor konusunda önümüzü görmüş olduk.

Biz Rolls Royce ile Türkiye'de ortaklık konusunu konuşmuştuk. O süreçte tam anlaşamadık. Bizim bütün projelerde, değişmez ana unsurlarımız var. Ürün hiçbir ihracat kısıtlamasına tabi olmayacak, her şeyi Türkiye'de üretilecek, maliyeti uygun olacak, fikri mülkiyet hatları bizde olacak. Belli bir yol aldık. Şartlar olgunlaşırsa böyle bir niyetimiz var ama olmazsa da kaybedeceğimiz bir şey yok. Biz adım adım kendi kabiliyetlerimizi oluşturmak zorundayız.

KIZILELMA VE AKINCI PROJESİ

Milli Muharip Uçak için hangar çıkışı önümüzdeki sene. Kardeşi Hürjet ile beraber uçacak. Kızılelma'mızı da uçurmayı bekliyoruz gelecek sene. AKINCI nasıl tek tip değilse o da tek tip olmayacak.

Ana unsurumuz şu; görünmeden göreceksiniz, hissedilmeden hissedileceksiniz ve vurulmadan vuracaksınız. Uzun menzilden görmek, hücum etmek ve vurmak. Bunların hepsine sahibiz. Uzunun uzununa gidiyoruz.

İHA'LARIN PEK BİR RAKİBİ KALMIYOR

Üzerinde canlı olmadığı müddetçe, elbette kaybetmek istemeyiz ama 3-5 İHA'yı feda ederek karşı tarafa büyük zarar vermek isteriz. İrtifa, menzil ve havada kalma süresi artıyor. Hız en önemli nokta. Kızılelma ile birlikte hız unsuru bir tık daha yukarıya çıkacak. Bunları üst üste koyduğunuzda savaş uçaklarının dışında insansız sistemlerin pek bir rakibi kalmıyor. İnsansız sistemler sahaya sürdüğünüzde insanlı sistemlerin canını yakabilirsiniz. Muharebe sırasında sahada arkadaşlarımız oluyor. Komutanlarımızla muharebelerde neler oldu diyerek kendilerimize dersler çıkarıyoruz. Libya, Suriye ve Azerbaycan olsun sürekli yaptığımız bir şey. Ukrayna'yı bile çok yakından takip ediyoruz şu anda.

YERLİ KAMERA VE LAZERLE İŞARETLEME SİSTEMİ

ABD'den aldığımız bir kamera vardı. Önce onlar bize ihracı durdurdu. Kanada ambargo koymadan önce biz yerli kameramızın kullanımını başlatmıştık. Ama mükemmel değildi, kullanıldı geri bildirimde bulunuldu. 3 senede sahada olgunlaştı, şu an birçok unsurda kullanılıyor. Komşularımızın kötü olduğunu çoktan anladık.

Biz belli kabiliyetleri kazandıkça, çok daha fazla tedbirli düşünmemiz gerektiğini yeni yeni öğreniyoruz. Konferansa katılan arkadaşlarımızın otel odaları açılabiliyor, havaalanlarında telefonlarına el konulabiliyor. İstihbarata karşı koymayla alakalı da arkadaşlarımıza belirli dersler aldırıyoruz. Karşıdaki için bir bilgi kırıntısı çok önemli olabilir. Dış ülkelerle ilgili ihracatlarda da belirli teknolojileri koymamız gerektiğinin farkındayız.

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