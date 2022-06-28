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Hasan Karaozan kimdir?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Hasan Karaozan kimdir?

Aslen Mardinli olan Hasan Karaozan 1 Ocak 1979 yılında dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Mehmet Rüştü Uzel Meslek Lisesi elektrik bölümünde okuyan Kara ozan Dicle Üniversitesinde de aynı bölümü kazanarak elektrik bölümünde eğitim hayatına devam etmiştir. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya şehrinde bulunan Newport Üniversitesinde eğitim görmüştür. Ve en son olarak Tiflis Teknik Üniversitesinde fizik bölümü okumuştur. Uzun bir eğitim hayatının ardından iş hayatına atılmıştır Hasan Karaozan.

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