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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: 24,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı: 24,3 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

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