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3600 ek gösterge ve öğrenci affında SON DAKİKA gelişmesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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3600 ek gösterge ve öğrenci affında SON DAKİKA gelişmesi

Son dakika... 3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

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