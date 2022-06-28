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Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük final ne zaman, ödül ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük final ne zaman, ödül ne kadar?

Survivor araba ödülünü kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de bugün oynanan araba ödülünü kazanan takım merak ediliyor. Diğer yandan büyük final için tarihte araştırılıyor. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük finali kim kazandı, ödül ne kadar?

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük finali kim kazandı, ödül ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. Yarışmayı takip edenler konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük finali kim kazandı, ödül ne kadar?

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da araba ödülünü kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR ÖDÜL NE KADAR?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor programının büyük ödülünün Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

Survivor 2021'de şampiyon olan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Survivor 2020'de şampiyon olan isim 500 BİN TL kazanmıştı. Bu yıl birinci olan ismin kazanacağı para ödülü henüz açıklanmadı. Survivor 2021 şampiyonun 500 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir para ödülü kazanması bekleniyor. Büyük ödül kesinleşir kesinleşmez haberimizde yer alacak.

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü düzenlenecek.

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