Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor büyük final ne zaman, ödül ne kadar?

Survivor 2021'de şampiyon olan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Survivor 2020'de şampiyon olan isim 500 BİN TL kazanmıştı. Bu yıl birinci olan ismin kazanacağı para ödülü henüz açıklanmadı. Survivor 2021 şampiyonun 500 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir para ödülü kazanması bekleniyor. Büyük ödül kesinleşir kesinleşmez haberimizde yer alacak.