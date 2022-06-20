Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

PANDEMİ SONRASI GÜNDEM GIDA KRİZİ… TÜRKİYE'DE BU İHTİMAL VAR MI?

Pandemide Türk çiftçisi fekadar tavır gösterdi. Mazeret üretmeyip tarlasına gitti. Batılı çiftçiler kendi sağlıklarını çok önemsedikleri için pandemi döneminde eve çekildiler. Bizi kurtaran etken o oldu. Avrupa'da birçok ülkede nüfus bizim kadar olmasa da üretim ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle ister istemez bu piyasaya yansıdı. Arkasından Rusya- Ukrayna savaşı geldi. Buna rağmen Türkiye'de raflarda 'şu yok, bu yok' diyor muyuz? Demiyoruz.