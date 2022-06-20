20 Haziran 2022, Pazartesi
Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyada yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, vatandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda tarımdaki yol haritasını açıkladı. Hükümet, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için 'Kent Tarımı'nı destekleyecek. Büyükşehirlerin yanı başındaki bakir arazilerde üretim yapana büyük teşvik verilecek. Bakan Kirişçi, Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'e çok önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 07:06
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18