20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyada yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, vatandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda tarımdaki yol haritasını açıkladı. Hükümet, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için 'Kent Tarımı'nı destekleyecek. Büyükşehirlerin yanı başındaki bakir arazilerde üretim yapana büyük teşvik verilecek. Bakan Kirişçi, Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'e çok önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 07:06
  • 1
  • 18
Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyada yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, vatandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda tarımdaki yol haritasını açıkladı: Vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için kent tarımı desteklenecek. Çiftçiye gübre-mazot, besiciye yem desteği ayni olarak sağlanacak. Üreticiye verilen destekler ayni olacak. Çiftçiye ihtiyacı olan gübre-mazot verilecek, hasattan sonra ürünü sattığında, devlet alacağını mahsuplaşacak. 1 yıl boş tutanın tarlası devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

PANDEMİ SONRASI GÜNDEM GIDA KRİZİ… TÜRKİYE'DE BU İHTİMAL VAR MI?
Pandemide Türk çiftçisi fekadar tavır gösterdi. Mazeret üretmeyip tarlasına gitti. Batılı çiftçiler kendi sağlıklarını çok önemsedikleri için pandemi döneminde eve çekildiler. Bizi kurtaran etken o oldu. Avrupa'da birçok ülkede nüfus bizim kadar olmasa da üretim ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle ister istemez bu piyasaya yansıdı. Arkasından Rusya- Ukrayna savaşı geldi. Buna rağmen Türkiye'de raflarda 'şu yok, bu yok' diyor muyuz? Demiyoruz.

  • 3
  • 18
Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

Türkiye 23.4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve artan tarımsal üretimiyle hem 85 milyon vatandaşını hem de sığınmacı ve gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Buğdayda hasat başladı. Geçen yıla göre buğdayda fazlamız var. Stratejik ürün, un, yağ, şekerdir. Türkiye olarak ayçiçeği hariç diğer ürünlerde ihtiyacımızın üzerinde üretim var. Ayçiçeğinde de yüzde 63 düzeyindeyiz. Bu yıl oran artacak. Gelecekle ilgili de sıkıntı olmaması için ilave önlemler alıyoruz.

  • 4
  • 18
Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

DESTEKLER SADELEŞECEK

Ne yapıyorsunuz?
Göç, veraset, ilgisizlikten terk edilmiş tarım arazileri vardı. Oraların yeniden tarıma kazandırılması için çiftçiye destek veriyoruz. Yüzde 75 sübvanse edilen tohumu üretici gidip tarlasına ekiyor. Çiftçinin, sertifikalı tohum kullanmasını, yağmurlama ve damlama sulama yapmasını teşvik ediyoruz. Tarım Reform Genel Müdürlüğü çiftçiye alet, ekipman, güneş enerjisi santrallerine varana kadar farklı destekler veriyor. Kısacası üretim potansiyeli noktasında Türkiye'nin nesi varsa harekete geçirilmiş durumda… Türkiye toprak zengini bir ülke değil. Siz yürütme olarak mutlak surette temel stratejik ürünleri vatandaşlarınız için bulundurmak zorundasınız. Bitkisel üretimde, un, yağ, şeker; hayvansal üretimde ise yumurta, et, süt stratejik ürün. Öncelik bu ürünlerin üretimi olacak. 65'i bulan destekleri sadeleştireceğiz.

  • 5
  • 18
Kent tarımıyla vatandaşa ucuz gıda! Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci tarımdaki yol haritasını açıkladı

SÖZLEŞMELİDE SİGORTA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Sözleşmeli hayvancılık ve tarım için mevzuat çalışması olacak mı?
Sözleşmeli üretim esnasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Üretimi yapanın da yaptıranın da hukukunu gözetme noktasında bazı davalık olan hususlar var. Hal ve menfaatler korunmazsa yaptırım getireceğiz. Sigorta zorunluluğu getireceğiz. Sigorta oranı yüzde 20'yi geçmiyor. Aracını sigorta ettiren tarlasını sigorta ettirmiyor. Gelir garantisi sağlayacağız. Gelir kaybını da karşılayan sigorta poliçesi düzenlenecek. Meclis kapanmadan tasarıyı sunmayı düşüyoruz. Hayvancılıkta da sigorta zorunlu olacak.