24 Haziran 2022, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına ilişkin açıklama:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına ilişkin açıklama:

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına ilişkin açıklama:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan işçilere ilave tediye tarihlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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