Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan ekonomi mesajı! Hedef ilk 10

"YAZILIM SAYESİNDE DÜNYADA BÜYÜK BİR DEVRİM YAŞANIYOR"

Mustafa Varank, "Şuna yürekten inanıyorum: Şu anda tekil çabalardan ibaret olan bu dönüşümler bir noktadan sonra dalga dalga yayılacak ve bütün işletmelerimiz bu dönüşüm rüzgârına dâhil olacak. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesiyle birlikte hem işletmelerimiz hem de ülkemiz kazanacak. Artık yazılım hayatın her alanını kuşatıyor. Yazılım sayesinde dünyada büyük bir devrim yaşanıyor. Sanayide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, ulaştırmada, aklınıza hangi sektör, hangi alan gelirse- yazılım büyük bir role sahip. Tabi böyle kapsayıcı, kuşatıcı bir sektörün piyasa değeri de her geçen gün artıyor. 2021 yılında tüm dünyada 565 milyar dolara ulaşan yazılım gelirlerinin bu sene 610 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Esasında etkilediği alanları da dahil etsek bu rakamlar çok daha yüksek olur. Bu manada yazılım alanından elde ettiğimiz katma değeri artırabilmek için yatırım teşviklerimizle, TÜBİTAK'la, KOSGEB'le, Kalkınma ajanslarımızla sektörü adeta destek yağmuruna tuttuk. TÜBİTAK'la Ar-Ge projelerine son 20 yılda 7 milyar liraya yakın destek verdik. Yazılım alanındaki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sağladığımız destek 2,5 milyar lirayı aştı. Kalkınma ajanslarımızla 328 projeye 100 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Artık Açık kaynak yazılımlar da büyüyen yazılım sektöründe önemli paya sahip. Bir taraftan sektörün hızla büyümesine yardımcı olurken, diğer taraftan insan kaynağı gelişimine katkı sağlıyor. Tabi açık kaynak yazılımların bunların ötesinde de birçok önemli özelliği var. Öncelikle, kaynak kodlar açık olduğu için bilgi güvenliği açısından avantaj sağlıyor. Lisans maliyetlerini düşürüyor. Yazılımda dışa bağımlılığı azaltıyor. Birlikte üretime dayalı olduğu için iş birliği kültürünü geliştiriyor" ifadelerini kullandı.