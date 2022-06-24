Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödemesi yapacak. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?