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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz'a denk geliyor. Yılın ilk ikramiye ödemeleri 1.100 TL olarak ödenmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödemesi yapacak. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin ise 4-8 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.

YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor.

Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor.

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