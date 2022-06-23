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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve ihracat açıklaması! Hedef 300 milyar doları aşmak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon ve ihracat açıklaması! Hedef 300 milyar doları aşmak

Son dakika haberleri... Dış finans ve enflasyon hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır. Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir. 90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz. Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz."

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