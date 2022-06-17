Son dakika: Türkiye satın alma gücünde 7 sıra yükseldi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomik adımlar hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin ekonomik adımları hakkında açıklamalarda bulundu. Adana İş Dünyası Buluşması programında konuşan Bakan Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana İş Dünyası Buluşması programında açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor, hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor" dedi.
Bakan Nebati açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;
Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir.
Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz.
2008 KÜRESEL KRİZİ YORUMU
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, 2008 yılındaki küresel krize de değindi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Nasıl ki 2008 Küresel Finans Krizi'nden, 2011 Avrupa Borç Krizi'nden büyüyerek çıktıysak nasıl ki Gezi kışkırtmasını, hain darbe girişimini ve önümüze çıkartılan nice engelleri birer birer aşıp yolumuza güçlenerek devam ettiysek, bu dönemi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı ruhla aşmasını biliriz. Biz sabrı da sebatı da gayreti de iyi biliriz, kimsenin hiçbir kuşkusu, şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.
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