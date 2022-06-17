Son dakika: Türkiye satın alma gücünde 7 sıra yükseldi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ekonomik adımlar hakkında flaş açıklama

Bakan Nebati açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

Satın alma gücü paritesine göre 18. sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir.

Dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz.