Küresel piyasalarda resesyon riski! Agresif faiz artışları büyük bir tehlike doğurdu

Hafta sonunda 17.622 dolara kadar gerileyen Bitcoin ise, güçlü bir alıcının piyasaya girdiğine yönelik söylentilerle kayıplarını büyük oranda telafi etmesinin ardından 20.000 doların jemen altında dengelendi.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşüş kaydetti. ABD'de piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları başta olmak üzere ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Geçen hafta bölge ekonomilerinin kırılganlıklarını azaltmak için acil toplanan ECB, tahvil faizleri arasındaki farkın hızlı bir şekilde artması halinde devreye girecek yeni bir araç üzerinde çalıştıklarını duyurmuş, kararın ardından İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin tahvil faizleri gerilemişti.