İstanbul Havalimanı 2. kez ’Skytrax 5 Yıldızlı Havalimanı’ ödülünü aldı

İGA İstanbul Havalimanı, "2022 World Airport Awards" kapsamında da "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı", "Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" uluslararası ödüllerini kazanarak Türk havacılığını zirveye taşıdı. İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8. sırada yer aldı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" olarak 2020 ve 2022'de tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı, 2022 World Airport Awards ödüllerinde de 550 havalimanını geride bırakarak üç ödülün sahibi oldu.

Ödüller, 8 aylık anket döneminde 100'den fazla milliyeti barındıran havalimanı müşterisi tarafından Dünya Havalimanı Anketi vasıtasıyla belirleniyor. Anket; check-in, transferler, alışveriş, güvenlik, göçmenlik bürosundaki denetimleri kapsarken, havalimanı hizmeti ve ürün temel performans göstergeleri genelinde de müşteri deneyimi değerlendiriliyor.