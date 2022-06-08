İstanbul Havalimanı’na iki ödül birden! ABD’liler hayran kaldı

New York'ta düzenlenen törende her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül teslim aldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Şengül, İGA İstanbul Havalimanı olarak yolculara "sihirli bir yolculuk" vaadiyle yola çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşaat aşamasından itibaren tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi. Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada saygın bir dergi tarafından 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor ve bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 'En İyi Aktarma Havalimanı' ödülü ise bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan konumumuzu daha da güçlendiriyor. Bu iki değerli ödül için Global Traveler okuyucularına teşekkür ediyorum. 2019'da henüz ilk yıllarımızda Global Traveler okuyucuları Leisure Lifestyle ödüllerinin 'Üstün Yenilik' kategorisinde bizi 'Özel Başarı Ödülü'ne layık görmüştü. O günkü beğeni ve güvenlerinin bugün artarak karşılık buluyor olmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.