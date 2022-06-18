Milli enerji hamlesi çifte kazanç sağladı! Milyonlarca dolar Türkiye’nin cebinde kaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlerken, bölgesinin de en güçlü hidrokarbon keşif ve sondaj filosuna sahip oldu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in enerjideki bağımsızlık bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak için verdiği mücadelelerle taçlanan bağımsızlık ateşi sayesinde Türkiye, bugün 4'ü sondaj 2'si sismik olmak üzere 6 gemiden oluşan dev bir hidrokarbon keşif filosuna sahip bulunuyor.