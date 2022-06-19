Google, Türkiye ile iş birliği yapacak!
Son yıllarda basın yayıncılarının dijital telif hakları için mevcut yasaların yeterli olup olmadığı dünya çapında en çok tartışılan konulardan biri. Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, pek çok Avrupa ülkesiyle telif hakkını ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Google'ı telif konusunda TBMM'ye davet edeceğiz. AB normları istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Telif beklentimiz açıktır. Dijital telifte Avrupa Birliği (AB) normları istiyoruz. Google Türkiye ile beraber hareket edecek" dedi.
MECLİS'E DAVET ETTİK
SABAH'ın sorularını yanıtlayan Yayman, Avrupa'nın gündemindeki en önemli konulardan birinin telif meselesi olduğunu belirtti.
Yayman, AB ülkelerindeki yayıncıların isyanı sonrası hazırlanan Dijital Telif Yasası ile Google'ın masaya oturduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de benzer bir hamlesi sayesinde Google ile TBMM'de bir araya geleceklerini söyledi.
SAHTE HESAPLAR DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Twiter'da mayıs ayında atılan 145 milyon twettin yüzde 23'ünün sahte olması sorununun dünyayı ilgilendirdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:
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