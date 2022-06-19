19 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Google, Türkiye ile iş birliği yapacak!

Google, Türkiye ile iş birliği yapacak!

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 19.06.2022
ABONE OL
Google, Türkiye ile iş birliği yapacak!

Son yıllarda basın yayıncılarının dijital telif hakları için mevcut yasaların yeterli olup olmadığı dünya çapında en çok tartışılan konulardan biri. Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, pek çok Avrupa ülkesiyle telif hakkını ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Google'ı telif konusunda TBMM'ye davet edeceğiz. AB normları istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Telif beklentimiz açıktır. Dijital telifte Avrupa Birliği (AB) normları istiyoruz. Google Türkiye ile beraber hareket edecek" dedi.

MECLİS'E DAVET ETTİK

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Yayman, Avrupa'nın gündemindeki en önemli konulardan birinin telif meselesi olduğunu belirtti.

"Geçen aylarda Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram, Tiktok dahil olmak üzere dijital mecraları TBMM'ye çağırdık. Google da geldi Türkiye'nin dijital yolculuğunun yanında yer aldığını dile getirdi" bilgisini verdi.

Yayman, AB ülkelerindeki yayıncıların isyanı sonrası hazırlanan Dijital Telif Yasası ile Google'ın masaya oturduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin de benzer bir hamlesi sayesinde Google ile TBMM'de bir araya geleceklerini söyledi.

Beklentilerinin çok açık olduğunu belirten Yayman, "Telifle ilgili Almanya'da Fransa'da İngiltere'de Avusturya'da Amerika'da nasıl bir uygulama varsa Türkiye'de de aynı kriterler olması gerekir. AB normlarının işlemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

SAHTE HESAPLAR DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Twiter'da mayıs ayında atılan 145 milyon twettin yüzde 23'ünün sahte olması sorununun dünyayı ilgilendirdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Twitter'ı en yüksek parayı vererek satın alan Elon Musk'ın da üzerinde durduğu konu. Sahte hesaplar üzerinden insanların kişilik haklarına hakaret ediliyor, veri mahremiyeti ortadan kaldırıyor, demokrasi ve siyaset kurumunu rehin alınıyor.

Hesaplar, sosyal medyanın güvenilirliğini, kullanılırlığını, sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Sosyal ağın güvenilirliği ortadan kalkıyor. Durum kabul edilemez. Sahte hesaplarla ilgili adım atılmalı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA