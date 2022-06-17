17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Gelire Endeksli Senet açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'daki 'Üreten Kadınlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nureddin Nebati, Gelire Endeksli Senet (GES)'ler ile ilgili "Talepler çok iyi geliyor. GES'lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23.04 olacak ve kupon gelirleri vatandaşlarımza 3 ayda 1 ödenecek. Bu gelirin artma potansiyeli de yüksek olacaktır" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA