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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati müjdeyi duyurdu: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati müjdeyi duyurdu: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Nebati, paylaşımında, "Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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