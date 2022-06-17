Asgari ücret zammı için kritik tarih... Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Erdoğan'ın ücretliler ile ilgili açıklamaları 'asgari ücrete ara zam yapılır mı?' sorusunu da gündeme getirdi. Bu konuda henüz bir net açıklama yapılmadı. Ancak tüm kesimlerin gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar beklentileri de artırdı. Asgari ücrete ara zam yapılabilmesi için yasal değişiklik gerekiyor.

Böylece yılda bir kez toplanan asgari ücret komisyonunun ara zam için toplanması gündeme gelebilecek. Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi sendikaları ve işveren sendikaları yer alıyor. Kamuda burada hakem rolüyle bulunuyor. Artış olması durumunda prim desteği gündeme gelebilecek. Ya da burada yıllık enflasyon baz alınarak bir formül üretilebilecek.