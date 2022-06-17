Asgari ücret zammı için kritik tarih... Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile hesaplamalar yapılırken, asgari ücretli maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? Asgari ücrete ara zam olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayına kısa süre kala asgari ücretli maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu. Peki, asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, zamlanacak mı 2022? Asgari ücrete ara zam olacak mı?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye Ekonomi Programı'nı kararlılıkla uygulayacağız. Bu konuda her gün yeni bir adım atıyoruz. İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını Türk lirasına yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayıyla ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğim Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren artık bu sorunları da önemli ölçüde geride bırakmış olacağız."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON AÇIKLAMALAR
Asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'dan geldi. Bir televizyon programına konuk olan Sarıeroğlu, 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Asgari ücretle ilgili bir tespit komisyonumuz var, işçi, işveren ve kamu tarafından oluşan. Şuanda senede 1 kez belirlediğimiz bir sistemimiz var. Çalışma Bakanımız tarafından değerlendirilecek bir konu. Tüm dünyanın içinden geçtiği zor bir dönemdeyiz. Enflasyonla ilgi bu süreçten etkilenen tüm kesimler, işçisi, emeklisi, kamu görevlisi çiftçisi, genci… her kesimle alakalı şuanda tespitlerimiz yapıyoruz. Kimseyi çaresiz zorda asla bırakmadık asla bırakmayız. Her kesimle toplantı yapıyoruz. Şuan anket çalışması da yapıyoruz, yaşlılar, engelliler, talepler..."
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Başkan Erdoğan'ın ücretliler ile ilgili açıklamaları 'asgari ücrete ara zam yapılır mı?' sorusunu da gündeme getirdi. Bu konuda henüz bir net açıklama yapılmadı. Ancak tüm kesimlerin gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar beklentileri de artırdı. Asgari ücrete ara zam yapılabilmesi için yasal değişiklik gerekiyor.
Böylece yılda bir kez toplanan asgari ücret komisyonunun ara zam için toplanması gündeme gelebilecek. Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi sendikaları ve işveren sendikaları yer alıyor. Kamuda burada hakem rolüyle bulunuyor. Artış olması durumunda prim desteği gündeme gelebilecek. Ya da burada yıllık enflasyon baz alınarak bir formül üretilebilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ
6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." demişti.
GÖZLER O TARİHTE
4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:
"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir."
Ömer Çelik; "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.
NASIL ARTIŞ OLUR?
Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.
Bilindiği gibi memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete uygulanması gerçekleşebilir.
BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. İşte yeni rakamlar:
Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL
Artış oranı: Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI
Brüt Asgari Ücret: 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14): 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1): 50,04TL
Gelir Vergisi: YOK
Damga Vergisi: YOK
AGİ: YOK
Kesintiler Toplamı: 750,60 TL
NET ÜCRET: 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
Brüt Asgari Ücret: 5004,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5): 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2): 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti: 5.879,70 TL
İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL
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